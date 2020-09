Unánime rechazo político a las amenazas contra Massa

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta manifestó su solidaridad e indicó que "el diálogo y el respeto deben ser los pilares de nuestra democracia'.

Massa también recibió el apoyo de ministros de la nación, como "Wado" De Pedro (Interior), Mario Meoni (Transporte) y Felipe Solá (Relaciones Exteriores).

https://twitter.com/alferdez/status/1301362228386557953 Las amenazas de muerte contra @SergioMassa y @MalenaMassa son inaceptables desde cualquier punto de vista e impropias de la convivencia democrática. Convoco a quienes agitan discursos de odio a reflexionar, porque sus acciones repercuten en forma negativa en toda la sociedad. — Alberto Fernández (@alferdez) September 3, 2020

Y tuvo además un fuerte respaldo de parte sus pares en la Cámara baja, entre los que se destacaron los jefes de los bloques opositores, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (UCR) y Cristina Álvarez Rodríguez (FDT).

En plena sesión del martes en Diputados, Sergio Massa anunció que iba a “tener que cambiar su celular, porque se ve que lo repartieron algunos de los que se fueron del recinto y están mandando mensajes”.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1301254057080827905 Repudio las amenazas que recibió @SergioMassa en las últimas horas. El diálogo y el respeto deben ser los pilares de nuestra democracia. Me solidarizo con él, @MalenaMassa y toda su familia. — Horacio Rodríguez Larreta ✋ (@horaciorlarreta) September 2, 2020

“La verdad, qué nivel bajo de algunos dirigentes”, agregó el titular de la Cámara, que minutos después retomó el tema y precisó: "Me llegaron más de 460 mensajes de remitentes desconocidos; no me voy a victimizar, pero voy a hacer la denuncia para que la justicia investigue".

Ayer, realizó la denuncia en la Fiscalía de Rincón, en Tigre, aportando el material tecnológico para que se inicie la investigación.

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1301272376986959873 Toda mi solidaridad con @MalenaMassa y @SergioMassa. Estos niveles de violencia y odio son un peligro para la democracia. No podemos permitir el hostigamiento y las amenazas. — Wado de Pedro (@wadodecorrido) September 2, 2020

https://twitter.com/cristianritondo/status/1301228822872969217 Quiero expresar mi solidaridad a @SergioMassa, el presidente de @DiputadosAR, a su esposa @MalenaMassa y a toda su familia, ante las graves amenazas que sufrieron. La agresión nunca puede ser la manera para procesar el disenso — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 2, 2020