¿Cuando se tiene suficiente de Tom Ellis ? Al parecer, nunca. El actor no solo es un excelente padre, devoto y adorable esposo, un súper galán de película sino que además de tener un escultural cuerpo tiene unos pies muy coquetos y no es nada tímido en mostrarlos.

Aunque a Lucifer le gusta andar con ropa elegante y zapatos de diseñador, Tom Ellis disfruta usar flip flops y vaya que hay personas que lo agradecen. Meaghan Oppenheimer, la esposa de Tom, sabe que su chico tiene unos pies hermosos y no escatima en fotos donde puede hacerle saber al mundo que no solo tiene a un esposo muy guapo sino, que además tiene unos lindos pies.

Esta será la penúltima temporada en la que veremos a Tom Ellis como el diablo más sexy y adorable de Netflix. Después de la sexxta temporada Tom dijo que no quería volver a ser Lucifer Morningstar. De hecho, afirmó que una vez culminadas sus obligaciones con Lucifer piensa retomar su carrera en el cine y audiconar para directores como Sam Mendes y se dedicará a su podcast King of Con.

"Seis temporadas de serie es un verdadero logro. Ha sido un gran viaje emocional y no creo que quiera hacer más, lo que sé es que ya no quiero hacer más… Creo que es apropiado que tengamos un final adecuado para la serie", dijo Tom Ellis para zanjar la posibilidad de volver a ser Lucifer o de que no volverá a la sexta y última temporada de la serie.

Hasta el momento no se sabe en que fecha de 2021 se estrenará la segunda parte de la temporada 5 pero los faánticos ya están ansiosos por volver a ver a Tom Ellis en sus pantallas.