Unión de Mayo: denuncian tres robos por día

El vecinalista dijo que decidieron hacer una denuncia pública por falta de seguridad en ese sector de la ciudad. “Ayer visité a la última familia que le habían robado la noche anterior. La gente prácticamente no durmió por la preocupación. Un grito de una inquilina del piso superior logró ahuyentar a estos ladrones”, detalló en alusión al último hecho en inmediaciones de las calles Concordia y LagoTiticaca.

Además, Ancafil sostuvo que días atrás un hombre fue víctima de los mismos jóvenes de intento de robo en calles Maestros Puntanos. En esa oportunidad la víctima logró reducir a uno de ellos mientras el otro se dio a la fuga. "Hasta ahora no hubo saña ni pasó a mayores, como le pasó al hombre de la inmobiliaria en el centro, pero los vecinos están muy preocupados. Están filmados e identificados y no nos explicamos cómo están sueltos porque sólo uno de ellos es menor”, agregó.

Indicó que para los barrios de Huiliches, Unión de Mayo y Melipal están destinados tres móviles, que generalmente en la práctica son menos porque alguno de ellos suele quedar como consigna en casos de violencia de género.

“Salí a los medios a instancia de mis vecinos porque tampoco quería generar psicosis. La Policía dice que más no puede hacer por la falta de patrulleros para tres barrios con semejante extensión. Hasta ahora no he podido hablar con la comisario Mónica Torres, coordinadora de la Zona Oeste, para plantearle esta situación ”, aseguró Ancafil.