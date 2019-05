“Se pueden anotar personas, no necesariamente familias consideradas tradicionales, mayores de 18 años que no cuenten con antecedentes penales, que no sean deudores de cuota alimentaria y que además cuenten con los recursos necesarios para poder atenderlos”, señaló la psicóloga e integrante del equipo de selección de la Dirección de Familias Solidarias de la provincia.

Las familias de acogida no pueden estar inscriptos previamente en el Registro Único de Adopción (RUA) y los podrán alojar de forma transitoria. En caso de que no se puedan revincular con sus familiares la Justicia los declarará en estado de adoptabilidad.

Los interesados podrán comunicarse de 8 a 15 al (0299) 4427938 /4422609 o bien concurrir a la Dirección de Familias Solidarias, ubicada en Intendente Carro N° 37 de esta ciudad. También podrán consultar a través del e-mail familiasolidariasneuquen@gmail.com o al Facebook: Familias Solidarias Neuquén.

