Va contra Tinelli

Es porque al ex boxeador lo bajaron del "Bailando 2017". La Mole le inició una demanda al conductor.

El ex púgil aseguró que "dañaron su imagen" y "lo dejaron sin trabajo".

Fabio “la Mole” Moli le inició una demanda a Marcelo Tinelli. Así lo confirmó el abogado del ex boxeador, el Dr. Carlos Nayi, al ciclo cordobés El show de la mañana. “Tinelli dijo que Moli hace apología del delito y eso no es cierto”, aportó el letrado, y aclaró que no tolerará el agravio hacia su defendido.