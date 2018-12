Vagabundo confesó haber cometido 90 asesinatos

Samuel Little atacó principalmente a drogadictos y a prostitutas, en una serie de homicidios que tuvieron lugar por décadas y que se extendieron de costa a costa en el territorio estadounidense. El hombre, un ex boxeador de 1,90 metros también conocido como Samuel McDowell, fue arrestado en 2012 en un refugio para personas sin hogar en Kentucky y extraditado a California para enfrentar cargos por drogas. Una vez allí, las pruebas de ADN lo vincularon a tres casos sin resolver y Little fue condenado en 2014 por el asesinato de tres mujeres en Los Ángeles entre 1987 y 1989. Las tres habían sido golpeadas y estranguladas.