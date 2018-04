"Vamos a dar todo para llegar al quinto"

“Los dos partidos que perdimos fueron porque no entramos concentrados y defensivamente no hicimos lo que teníamos que hacer”, dijo el escolta, quien se ilusiona con estirar la serie. “Si en ataque corregimos algunas cosas, como poner la pelota en le poste bajo, pasarnos más la bola y no ponerla tanto en el piso, creo que vamos a mejorar bastante”, afirmó.

Para Pau el éxito de Villa Mitre reside en que “corrigieron algunas cosas defensivas. Nosotros tenemos que tratar de atacar esas situaciones que no están planteando ellos en el tema de scouting defensivo. Corrigiendo eso también podemos ganar”, afirmó. Tenemos que jugar como lo hicimos muchas veces que es jugar defensivamente fuerte y en equipo. La gente que se quede tranquila que vamos a dar todo para llegar a un quinto y pasar a cuartos de final”, prometió.

5 veces se enfrentaron

En la fase regular, Petro ganó en casa y a domicilio. En playoffs, el Matador sumó y perdió de local y también cayó de visitante.