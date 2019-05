“No me sorprende lo que pasa, ocurre todos los años. La calentura mía, señalar estas cosas, perjudico mucho al club y les juro que no iba a hablar pero es más fuerte que yo. Todas estas cosas te ponen mal, son los mismos árbitros, los mismos designadores de árbitros. Cansado de luchar contra la corriente…”, lamenta también asqueado el ex hombre fuerte del Deportivo Roca, Jorge Escaris.