Vázquez: "Contra Sansinena es como una final"

El ex Roca y Confluencia casi no había tenido oportunidades de mostrarse debido a una dolencia que lo marginó de la mayoría de los partidos.

“Tenía esa bronca. Ojalá pueda seguir así y sentirme importante. En la entrada en calor con Villa Mitre, el día previo al debut en el torneo, me doblé la rodilla y tuve una distensión que no me dejó jugar. Apenas estuve, antes de Madryn, tres partidos en el banco”, sostiene el volante que en La Visera marcó su primer tanto con la casaca del Rojo. Vázquez palpita el partido de mañana, que vale mucho para el elenco de Diego Trotta. “Contra Sansinena sabemos que nos jugamos una final. Al grupo lo noto con mayor confianza en nosotros mismos. Esperemos quedarnos con tres puntos en casa porque son fundamentales”, asegura.

“No nos podemos confiar. Si bien tenemos al cuarto a cuatro puntos, si perdés uno o dos partidos quedás en el fondo y todo se hace cuesta arriba. Por eso nos jugamos la vida el viernes (por mañana)”, reitera. Pese a su buen presente, Vázquez asume que tiene cosas por corregir. “En el gol de Cipo, tendría que haber salido con Giménez y me quedé con Valente”, culmina sincero.