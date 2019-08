Vecinos de China Muerta amenazan con protestas por el paso del rally

"Nos dejan de rehenes un día completo adentro de nuestras casas. No tenemos caminos alternativos para salir. La Policía va a cortar a las 7:30 para que a partir de las 9:15 largue el Rally. Cada dos minutos va a pasar un auto hasta las 11 y vuelven a largar a las 17", detalló a LM Neuquén Antonio, uno de los vecinos de China Muerta. Y reclamó: "Tenemos todo el derecho de salir a donde queramos salir".

El vecino, completamente indignado, explicó que esa "es una zona rural donde se trabaja de domingo a domingo" e indicó que el evento deportivo afectará a los cultivos y los animales que la mayoría de los vecinos tienen en ese lugar. Además, criticó que nadie les había avisado lo que ocurriría.

"Me enteré ayer (jueves) a la noche cuando llegué a mi casa porque vi que estaban haciendo la marcación del camino y poniendo gomas blancas", contó el hombre.

Antonio adelantó que tienen previsto realizar una acción para que el Rally no pase por esa zona. "No vamos a permitir que esto pase. Vamos a hacer un bloqueo para que esto no pase", aseguró.

Así serán los recorridos del Rally

Embed

LEÉ MÁS

¿Qué caminos neuquinos recorrerá el Rally Argentino?

El Rally Argentino revolucionará el centro de Neuquén y modificará el recorrido de los colectivos

Show de piruetas y derrapes anticipó el Rally Argentino