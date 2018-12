Vecinos de Moquehue se opone al plan de ordenamiento territorial

“En la primera etapa denominada “Titularización”, no discutimos pagar el valor de la tierra para regularizar la situación dominial, sino que no estamos de acuerdo con el valor propuesto por quienes realizan el proyecto –entre 3 y 30 dólares el m2- . Para poder llevar a cabo esta etapa, como primer punto, creemos que no debe existir ningún tipo de diferenciación según localización geográfica de los lotes, respetando los lotes que actualmente hay en Moquehue; y, como segundo punto, respecto del valor de la tierra, debería ser en pesos y siguiendo el mismo criterio utilizado al momento de regularizar las tierras en Villa Pehuenia entre 1980-1990”, explicaron.

En ese sentido, destacaron que se debe tener en cuenta a los pobladores de bajos recursos económicos para los cuales se deberán brindar las herramientas necesarias para su regularización.

Por su parte, en la segunda etapa denominada “Ordenamiento”, los vecinos proponen que las obras de servicios e infraestructura se realicen bajo la modalidad “contribución por mejoras” y rechazan el pago anticipado de las obras de infraestructura de los servicios.

“Proponemos que el crecimiento de Moquehue se concrete de manera paulatina acompañado por obras de infraestructura del gobierno Municipal, Provincial y Nacional, abonándolo cada vecino al momento de tener los servicios frente al lote, teniendo como experiencia el servicio de red de luz eléctrica de Moquehue donde se utilizó esta metodología”, agregaron.

“No estamos de acuerdo con las dimensiones de lotes de 800 m2, ya que en el modelo planteado de desarrollo urbano se observan mil quinientas parcelas pequeñas, las que generarían un fuerte impacto ambiental en los suelos y la deforestación de nuestros bosques nativos”, indicaron en la carta.

Además, los vecinos resaltan que eligieron Moquehue como lugar de residencia “debido a la tranquilidad y el alto nivel de naturaleza, mismas razones por las cuales el turismo elige nuestra localidad como destino” y reclaman que se mantengan esas condiciones “que se verían altamente afectadas de seguir el modelo propuesto”, sostuvieron.