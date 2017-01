Venezuela responde con mano dura a los opositores a Maduro

Venezuela.- Seis opositores al gobierno de Nicolás Maduro fueron encarcelados en Venezuela tras la activación de un “comando antigolpe”, el puño de hierro con el que, según analistas políticos, el presidente venezolano enfrentará a sus adversarios.

En un clima de tensión que no para de crecer, y tres días después de que la mayoría opositora en el Parlamento declarara a Maduro en “abandono del cargo”, culpándolo de la crisis política y económica, el general en retiro Raúl Baduel fue enviado nuevamente a prisión. Ex ministro de Defensa del fallecido ex presidente Hugo Chávez (1999-2013), y luego crítico de su gobierno, estaba en libertad condicional desde agosto de 2015. Ahora fue acusado de maniobras desestabilizadoras.

Del miércoles hasta ayer, agentes de inteligencia también arrestaron al diputado Gilber Caro, a los concejales Jorge Luis González, Rosmer Rubio, Roniel Farías y al dirigente juvenil Irwing Rocca.