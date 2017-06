Ventura: "Te pega tres tiros y después te da Merthiolate"

“Lamentablemente no puedo renunciar a la terna”, dijo en tono irónico Rial, y luego se despachó con un picante tuit: “Para terminar de quitarle seriedad a los Martin Fierro, @intrusosoficial nominado entre los mejores magazines (?) de la televisión. Es joda”. Ventura recogió el guante y se refirió a las polémicas e irónicas palabras del conductor de América. “Rial te pega tres tiros y después te da Merthiolate porque te está sangrando”, lanzó.

“Yo lo conozco y sé cómo es su juego mediático. Y no me hirió ni me molestó, ya lo conozco, hace un show”, agregó el periodista.

Luego se refirió a la reacción de Jorge por la nominación: “Todos los años hace lo mismo. Si lo nominan, porque lo nominan; si no lo nominan, porque no lo nominan; si lo nominan, no era en el rubro que él esperaba; si lo llevan en sillita de oro a la ceremonia, él dice que no va a ir. Hace todo un show y lo más importante no es el Martín Fierro, es él”.