Verónica Lozano se arrepintió de la burla a Wiñazki y pidió perdón

Tras esa declaración, Lozano argumentó sobre la burla de Wiñazki. "Estamos en una situación de privilegio. De laburo, de estar calentitos, ahora hay gente que tiene para llorar de verdad y quejarse porque pasa hambre. Gente que no pudo enterrar a sus muertos, que está haciendo tratamientos oncológicos. Creo que es eso es un poco lo que me pasó a mí", comentó.

Explotó la guerra: Vero Lozano vs Wiñazki

Luego de aquel episodio, el conductor de TN Central le respondió en su noticiero a Lozano. “Vero, vos sos psicóloga, y yo lo que hice fue preguntar sobre hasta cuándo va a seguir la cuarentena, que es lo que se pregunta gran parte de la sociedad. Quizás Lozano no lo sabe, pero hay gente que la está pasando recontra mal. No lo quiero personalizar, pero fue uno de los ejemplos que me asombraron, ¿tanto quilombo con lo que dije? Pido disculpas por ser autorreferencial, lo hice porque me parecía gráfico", le respondió.

Días después, trascendió la condición que Todo Noticias le habría puesto al periodista para que pudiera contestarle al aire a la figura de Telefe, y casualmente, en Bendita -el programa de Casella- también se rieron de él.

LEÉ MÁS

Nicolás Wiñazki ninguneó a Verónica Lozano y a Dady

El detrás de escena de la respuesta de Wiñazki a Lozano