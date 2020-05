El detrás de escena de la respuesta de Wiñazki a Lozano

Embed

En este sentido, Adrián Pallares contó: “Nico pide poder contestarle y que le dejaran pasar el video de Verónica. En el canal no querían que él le contestara. No querían entrar en una guerra con Lozano. Finalmente le permiten contestar pero le pusieron una condición: ‘Ni una palabra del Corcho Rodríguez’, le dijeron. El canal no quería entrar ahí. ¿Por qué será? Yo no sabría decirles. Por eso Wiñazki no hizo ninguna referencia al Corcho, porque fue un pedido del Grupo”.

“Me asombró, por ejemplo, lo que dijo una ex compañera de TN, Vero Lozano, en su programa, que me imitó. No tengo problema con que me imiten, me causa gracia... Me sorprende lo de Vero Lozano. Capaz le afecta la cuarentena. Por eso decía, ¿nos estamos volviendo locos? Vero, vos sos psicóloga, yo lo que hice fue preguntarme algunas cosas que está viendo buena parte de la sociedad y que se pregunta buena parte de la sociedad: ¿hasta cuándo va a seguir?”, le respondió Wiñazki a Lozano, sin querer ir al cruce directo.

