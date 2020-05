Tras la lesión, definió su estado como de "agonía" durante una semana más y pidió una resonancia adicional en donde descubrió que tenía un nervio ciático comprimido que le había provocado un dolor similar a "poner un destornillador en mi espalda".

Les dije que tenía un músculo roto y eso fue lo que me diagnosticaron, pensamos que era como un extraño accidente de jardinería... pero, de todos modos, resultó no serlo realmente", dijo May en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

"Resultó que tenía tres arterias congestionadas y en peligro de bloquear la sangre a mi corazón", explicó y agregó que tuvo que someterse a un una cirugía a corazón abierto en la que le colocaron tres stents. "Fue una operación increíble realizada por una persona hábil, adecuada. Agradezco desde el fondo de mi corazón", subrayó.

“La verdad es que estuve muy cerca de la muerte, aunque el dolor que sentía era provocado por otra cosa”, precisó el músico, quien a su vez bromeó con el hecho de que haberse pasado 50 años “corriendo de aquí para allá con una correa colgada del hombro izquierdo llevando un guitarra pesada colgada podría haber tenido algo que ver”.

