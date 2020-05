"Todo se hizo con muchísimo respeto”, aseguró sobre la serie que se estrenará en la segunda mitad del año.

“A mí lo que más me interesaba de esto es que sea con respeto. La serie es sobre Diego Maradona, el Diego futbolista, está muy bien filmada y estoy muy contenta de que me hayan elegido”, recalcó.

A principios del año pasado Claudia Villafañe puso el grito en el cielo tras conocer los detalles de la biopic que contará los momentos más oscuros del Diez, como su internación por una sobredosis de cocaína a principios del 2000, en Punta del Este.

En esa oportunidad, la ex esposa de Diego brindó una serie de notas para contar que había mandado una carta documento a los productoras de la misma, Amazon y BTF Media, porque no le pidieron permiso a ella ni a su familia para usar sus identidades.

‘’Conmigo no hablaron y con Guillermo ( Coppola ) tampoco", señaló Villafañe, en alusión al ex amigo y ex representante de El Diez. "Cuando empezás a escuchar cosas que sabés que no son ciertas, ahí uno tiene miedo. Son cosas contadas por él, porque no sé de dónde sacan la info. Diego firmó que no puede reclamar nada de que lo que se diga en la serie. Él firmó eso, me parece rarísimo”, agregó.

Las declaraciones de Claudia llegan luego de que el diario Perfil revelara pasajes del guión de la realización en la que ella queda mal parada. Es que la serie recrea un diálogo entre ella y Coppola mientras el ídolo estaba internado en Uruguay, al borde de la muerte.

"Todo esto es culpa tuya. Decime, ¿qué va a pasar ahora si Diego se muere? ¿Qué va a pasar con la herencia con todos los hijos que tiene por ahí?", dice ella, mientras Guillote le pide que se calme. "¿Tranquila? ¿Qué va a pasar con la plata de las nenas? ¿Te imaginás a las nenas dando notas pagas en las revistas para poder vivir y recordando al padre? Sos un hijo de puta", replica Villafañe en la ficción.

"¿Alguien puede pensar en la herencia? Nadie quería que Diego se muriera, yo no soy así, nunca lo fui ni lo voy a ser", sostuvo Claudia en enero del 2019 cuando sprometió iniciar acciones legales.

