Nicolás Wiñazki ninguneó a Verónica Lozano y a Dady

Nicolás Wiñazki le contestó a Vero Lozano, Jorge Rial y Dady Brieva por las críticas al periodismo

“Lo de Lozano me sorprendió, porque ella es psicóloga, qué sé yo. La verdad que no sé por qué reaccionó así, tal vez le afectó la cuarentena. Cuando la vi, me quedé helado”, explicó Wiñaski.

“Lo de Rial me parece que lo está haciendo con un montón de periodistas. ¿Hay un nuevo 678? Está pasando que hay mucha gente del espectáculo fijándose y hablando de los medios, con un discurso bastante politizado y del que no sé si hay alguien detrás, perteneciente a algún sector del poder”, argumentó Wiñaski, quien puso como ejemplo a Brieva, Marcelo Tinelli, Maximiliano Guerra y Susana, quienes en las últimas horas protagonizaron controversias.