Pero horas después, cuando la noticia ya circulaba por varios medios, Verónica se comunicó con una amiga para confirmar la internación de su madre, pero desmintiendo la versión de la pelea. “Está todo bien. No sé lo que están diciendo en Buenos Aires. Mi mamá tuvo un pico de presión y por precaución la dejaron internada”, aclaró enojada por lo que se estaba diciendo en Argentina.

“Mi mamá tiene 71 años, es grande y siempre se tiene que controlar con la presión. La están controlando”. Verónica Ojeda sobre la internación.

“No está ni con oxígeno ni tuvo nada de lo que están diciendo. Estoy con ella acá y está todo bien. No sé por qué dicen cosas antes de chequearlas. Detrás de todo esto hay una familia que sufre y que está muy lejos de acá”, expresó.

“Imaginate que llaman por teléfono desesperados para ver qué está pasando. Ven las noticias que dicen barbaridades y cosas que no son ciertas. Eso es lo que me molesta”, agregó Ojeda, quien pese a su convivencia en México con Diego (está negociando para seguir como entrenador de Dorados de Sinaloa) asegura que no se reconciliaron.