Vidal dará aumentos de adelanto

La Plata

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció un adelanto de entre 1500 y 3750 pesos a los docentes de la provincia a cuenta de las paritarias y un reconocimiento extraordinario por presentismo de 1000 pesos a quienes trabajaron los días de paro, además de convocar a los gremios a una nueva reunión para hoy a las 17.

La mandataria lo expresó en una conferencia de prensa que brindó La Plata, en el marco de una jornada nacional de paro de CTERA al que adhirió la mayoría de los gremios docentes, excepto la FEB, uno de los sindicatos mayoritarios, lo que produjo una división en el Frente Gremial Docente.

Vidal aseguró que existen “algunos dirigentes que no tienen vocación de diálogo sino de conflicto” y afirmó que, en su caso, no le importa si pierde una elección por esta discusión, sentenció la gobernadora, quien anunció la decisión de otorgar a los docentes de la provincia de Buenos Aires un adelanto a cuenta de lo que se defina en la discusión paritaria que irá “de 1500 a 3750 pesos y que serán recibidos por todos los docentes”.

$1000 Una gratificación especial para los que no pararon El gobierno bonaerense agregará al sueldo de lo docentes, por única vez y como un pago no remunerativo, una suerte de premio por presentismo a quienes hayan asistido a dar clases en todos estos días de paro.

Sin embargo, también habrá un “reconocimiento extraordinario y por única vez de 1000 pesos al presentismo de los docentes que este mes decidieron dar clases”. Se trata de un pago en concepto de gratificación no remunerativa para aquellos que hayan concurrido a dictar clases los días en que se han llevado a cabo las medidas de fuerza a lo largo de este mes.

En sus declaraciones subrayó que, al contrario de “algunos dirigentes gremiales”, ella no especula políticamente en la negociación porque no es candidata ni está trabajando por futuras candidaturas. “Mi único interés son los chicos, no me importa si pierdo una elección por esta discusión. Soy de Cambiemos, pero no soy candidata. Cuando millones de bonaerenses votaron el cambio, votaron también esta discusión, y vamos a darla siempre con vocación de diálogo”, expresó Vidal, quien pidió que “algunos dirigentes gremiales digan de qué partido son y cuáles son sus intereses” y que espera para la reunión de hoy “un diálogo serio y despolitizado”.