Vidal se cruzó con guardavidas que hacían un piquete

“Me voy a quedar en Mar del Plata ocho días. ¿A ustedes les parece que esta violencia es la manera? ¿Me tengo que bajar del auto para que esto no suceda?”, le advirtió Vidal al titular del gremio, Néstor Nardone, quien intentaba explicarle que no pudo contener a los afiliados, que se cruzaron una y otra vez para cerrar el paso y estuvieron cerca de manifestar un roce más intenso con los policías que intentaban controlar la situación.

“Yo recibo a todo el mundo. ¿A ustedes les parece que esta es la manera en que nos tenemos que tratar, acá, con todo el tránsito cortado? ¿A ustedes les parece que la violencia es la manera? Esta es la peor manera de vincularnos. La manifestación y la protesta son un derecho, esta no es la manera. La Policía no les va a pegar ni los va a reprimir”, les dijo, e insistió: “Esta no es la manera, me piden una reunión y el equipo los va a escuchar, pero ahora les pido que me dejen pasar”.

Perdón: Nardone: “Quiero pedirle disculpas a la gobernadora, fue un malentendido”.