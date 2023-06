Video inédito: así estaban hace 9 años Wanda Nara y Mauro Icardi

Sin duda alguna la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de ser “fácil”, todo lo contrario. Sin embargo, y a pesar de los continuos desplantes de la mediática, y los rumores de infidelidad que siempre lo tiene como protagonista, el futbolista del Galatasaray sigue apostando por el amor con la conductora, y no teme demostrarlo. Ahora Icardi compartió un tierno video retro en donde se los puede ver juntos en el momento más empalagoso de su relación.

Esto fue un gran cambio en la actitud de Mauro que parecía haberse cansado de los rumores de separación que la propia Wanda plantaba. Al principio, mantuvo la discreción y sugirió que ella se enfadó porque le pidió los pasajes para que sus hijas viajaran a Argentina a visitarla, pero él se negó a proporcionárselos.

“Después de decirle que no ‘está separada’. ¿Y van? ¿Cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, aseguró el delantero.

“Cuando supuestamente estábamos separados en enero del 2023, no fui yo a la TV italiana a dar una nota a decir que estábamos juntos. Me parece que se comen el chisme y mal, como mucha gente. Yo nunca dije estar separado y nunca dije volver con nadie. No tengo nada que soltar personalmente”, aseguró Mauro Icardi hace unos días.