Video: la excusa del conductor que abandonó al motociclista que lucha por su vida

"Escuché un golpe. Miré para atrás, pa' todos lados y no vi nada". Eso dice el conductor de la combi que chocó y abandonó al joven motociclista Jorge Exequiel Flores en calles Ignacio Rivas y Tunuyán, el sábado por la mañana. Se lo dice al vecino frentista que escuchó el fuerte impacto. El hombre que salió de su casa, vio al joven tirado en la vereda, inconsciente, a un costado de un canasto de basura, y pidió ayuda. Lo que no hizo el conductor de la combi porque dice que no vio nada.