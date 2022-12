Quién es el joven neuquino que chocó con su moto y hoy pelea por su vida

Muy querido por los vecinos del barrio Villa Ceferino. El domingo jugaba un partido de fútbol en la cancha de Combate San Lorenzo, pero el conductor de una combi lo dejó al borde de la muerte mientras volvía a su casa en moto. "Al pibe me lo rompieron todo", dijo Esteban Flores, su padre, cuando LMN lo encontró en la vereda de la calle Buenos Aires, junto a otros familiares y amigos de su hijo Jorge Exequiel.

Jorge Flores motociclista atropellado 07.jpeg

¿Cómo fueron sus horas previas? Jorge es sereno y en la noche del viernes cubría un objetivo de seguridad en la EPET 17, entre los barrios Melipal y Gregorio Álvarez. Al terminar, el sábado, pasó a dejar a su pareja, quien trabaja en el balneario Gatica. Volvía de allí por calle Ignacio Rivas cuando sorpresivamente una combi que transitaba en dirección contraria giró hacia la izquierda en Tunuyán.

La moto en la que se manejaba quedó debajo de una Renault Duster estacionada, mientras que el joven conductor voló varios metros, impactó contra un canasto de basura y quedó tendido en la calle. Vecinos frentistas que escucharon el violento impacto salieron de su casa y encontraron a la víctima inconsciente. "Gracias a ellos que dieron aviso mi hijo está vivo", expresó el padre de Jorge.

Antes de que llegara el personal de salud, y en circunstancias que no están claras, alguien se robó su teléfono celular y la documentación reglamentaria de la moto que conducía. Sin embargo, hay cámaras de seguridad en la zona que podrían develar este interrogante, como así también la fuga que le reprochan al conductor de la combi.

Jorge Flores motociclista atropellado 03.jpg Claudio Espinoza

"Hay testigos que escucharon el impacto y vieron la polvareda, que luego ven la combi que se va y vuelve, su conductor se lo queda mirando a mi sobrino por algunos minutos y se va de nuevo", relató Chula Gutiérrez.

Llama mucho la atención que el automovilista se haya trasladado hasta la Comisaría 41 del barrio Don Bosco, cuando tenía a pocas cuadras la unidad policial de La Sirena, que intervino en el hecho por jurisdicción. "Fue a decir que le parecía que había chocado con algo. No escuchó que se llevó puesto a mi sobrino ni que lo vio volar 14 metros. Pero hasta sangre de mi sobrino tenía su vehículo. Este señor miente y de humanidad no tuvo nada. Lo dejó tirado como un perro, y hasta el día de hoy no se hace cargo de lo que pasó", expresó llorando su tío.

Los familiares de motociclista gravemente herido rezan por que salga adelante y piden que se haga Justicia.

Jorge tiene ocho hermanos, una familia grande y muchos amigos. Hizo la primaria en la escuela 197 y la secundaria en el CPEM 48. "Mucha gente lo quiere acá en el barrio", sostuvo su hermana Clara. Además, juega al fútbol para el equipo 414. El domingo se suspendió el partido en su nombre y por respeto a sus familiares.

El próximo 22 de diciembre cumplirá 27 años; y por ahora no sale del coma inducido. Mientras tanto, emociona ver a sus familiares cómo le hacen el aguante en la vereda de la calle Buenos Aires, a la sombra de un árbol que mitiga un poco el agobio de una tarde calurosa, en torno a una mesita improvisada donde comparten agua fresca y algunos mates. La esperanza es la madre de todas las batallas.

Los vecinos y vecinas de esta ciudad pueden solidarizarse con Jorge y su familia donando sangre en el hospital Bouquet Roldán. Se recibe cualquier grupo y factor.

Sangre para el motociclista herido 01.jpeg

Jorge Flores motociclista atropellado 01.jpg Claudio Espinoza