Vignolo "va a matar a la selección por la paliza de TyC a ESPN"

"Si en TyC no te quieren más, te sacan del programa donde tuviste toda la vida y te mandan al ostracismo. Pasa en cualquier empresa, donde te dicen te vamos a mandar a otro sector, donde te pagan la misma guita y hacés un trabajo más duro, eso que significa... Que no te quieren más, que te empiezan a desplazar. Están queriendo desprenderse de tipos históricos como Palacios y Pagani, les dijeron que se financien el pasaje con otros medios... Así y todo, TyC lo está pasando por arriba a ESPN. Entienden lo que significa esto, TyC que buscan canje de camisa, contra ESPN que les da boucher para que compren lo que se les canta", ejemplificó en su análisis sobre la guerra de los medios en la cobertura del Mundial.

Azzaro contra TYC e ESPN

"No esperaba ESPN venir a pasar este papelón. Hay mala onda. Pero ya pierden hasta en los programas. TyC con Ariel Rodríguez, que hace lo que puede, contra Vignolo, Closs, estamos hablando de un tanque de guerra contra un avioncito de papel por más que los derechos los tenga TyC. ESPN no venía a esto. No podés perder 4 a 0 y no pasar la mitad de la cancha. Es lo que se vivió en la Copa entre Flamengo y Vélez, esa paliza", graficó con su lenguaje picante.

"Están pasando papelones todos los días. Por qué Vignolo tiene que salir a decir que Ronaldo puede venir a Boca... Van a hacer cualquier cosa, van a salir a matar a la selección, a Scaloni y a Messi por el rating", culminó. Tremendo.