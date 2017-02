Vilce: "Me sirvió para ponerme a la par del resto"

Neuquén.- “Estamos como los presos, tachando días para que empiece el campeonato”, bromea Eduardo Vilce, el volante de Cipolletti que desde la revancha frente a Deportivo Roca aparece dentro del once titular albinegro. El tiempo le vino bien al santafesino después de cerrar un 2016 con poco ruedo e iniciar la pretemporada en desfasaje con el resto del plantel.

“El parate me sirvió para ponerme a la par de mis compañeros. Había arrancado a jugar de titular (contra Pacífico), pero el Ruso (Homann) vio que no estaba bien, yo le dije que tenía razón, no me sentía bien, no me sentía fino y se tomó la decisión de salir. Hoy, poder estar entre los once es importante, pero yo sé que tengo que seguir trabajando”, contó Vilce.

Ayer, Cipo cerró la semana haciendo fútbol con Alasia; Valente, Medina, Lamolla, Pinto; Carrasco, Giménez, Vilce; Farias, Pereyra y Weiner. Respecto del equipo que venía jugando, Lucas Mellado salió del once inicial.

“El técnico me pide que trate de tener una salida clara, ahora estoy compartiendo el mediocampo con Coquito Giménez, con quien somos de diferentes características, buscamos claridad con pases hacia adelante, no tanto para los costados”, cerró el volante.

"El fútbol se extraña muchísimo, tanto jugarlo como verlo; no es lo mismo un amistoso de verano que el domingo que competís por los tres puntos”.Eduardo Vilce. El volante está siendo parte del once titular del Ruso.