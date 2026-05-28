La irritante respuesta de Coudet a un periodista al hablar de Quintero: "Me desayuné que estábamos peleados"

El entrenador respondió las consultas sobre Juanfer Quintero y una supuesta pelea que decantaría en su salida del club. Qué dijo.

Eduardo Coudet no oculta su molestia por las versiones que circulan en los medios de comunicación con respecto a una posible salida de Juanfer Quintero de River, con la derrota en la final ante Belgrano de Córdoba todavía dando vuelta por la cabeza de la institución. Pasaron los días, pero este punto central que marcó el año del millonario todavía sigue dando que hablar.

Luego de la victoria por 3-0 ante Blooming por Copa Sudamericana , en la que consiguió el pase a los octavos de final, el entrenador brindó una conferencia de prensa caliente donde se refirió a la situación del mediocampista colombiano. Irritado por las consultas, Coudet respondió.

Es que en las últimas horas comenzó a analizarse la hipótesis sobre una posible pelea del entrenador y el futbolista luego de los pocos minutos que sumó en la final ante el elenco cordobés. Sin embargo, lejos de afirmar una situación de este tipo, Coudet respondió con firmeza contra los rumores. "No consumo (lo que se diga en los medios), pero no estoy al margen de lo que se diga. Desde el jueves pasado sabíamos que no iba a estar en este partido. Hemos charlado y se sabía. El lunes charlamos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059840462588924277&partner=&hide_thread=false ¿EL CHACHO COUDET TUVO DIFERENCIAS CON JUANFER QUINTERO? El entrenador se refirió a los rumores surgidos durante la semana. pic.twitter.com/Mq4gBllIkR — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

A su vez, en su relato afirmó que tienen "una gran relación, una hora y media charlamos el lunes. Es uno de los jugadores con que más hablo y me desayuné que estábamos peleados, que había un destrato. No sé cuál es el objetivo". Por otra parte, el DT de River afirmó: "Si tuviera una mala relación, no se podría ocultar. Pasamos de una charla de todo con alguien que tengo una buena relación, a amanecer con una ruptura de todo. No lo entendí. No miento. Me pueden juzgar como entrenador, pero como persona soy claro y directo con los jugadores y soy frontal. Alguien quería lograr algo...",

Por otra parte Chacho dejó en claro que "es un jugador que he tenido en cuenta" y cerró: "Para nada me dijo que se tenía que ir ni yo le dije que se vaya. Son conjeturas que no sé de dónde salieron...".

Qué dijo sobre la posible llegada de Otamendi

"¿Si viene Otamendi? Me entero poco, no sé bien la verdad. Ojalá que llegue al club, está muy muy vigente. Se viene este parate y debemos mejorar. Estoy contento donde estoy y esperamos hacer algo bueno", dijo en conferencia de prensa sobre un posible arribo de Nicolás Otamendi, quien rescindió contrato con Benfica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059841009899418012&partner=&hide_thread=false "ESTÁ MUY MUY VIGENTE" El Chacho Coudet se refirió a la posible llegada de Nicolás Otamendi tras el Mundial... "Yo me entero poco de un montón de cosas" pic.twitter.com/6s159LoDxf — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

Salas erró un penal, pero River goleó 3 a 0 a Blooming

River venció 3-0 a Blooming de Bolivia, en el estadio Más Monumental, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, y se clasificó directamente a los octavos de final como líder de la zona.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo un primer tiempo incómodo, en el que Maximiliano Salas falló un penal a los 10 minutos, luego de estrellar su remate contra el palo izquierdo del arquero Gustavo Almada. River dominó la posesión, pero se fue al descanso igualado sin goles y con silbidos de parte del público.

En el complemento, el “Millonario” logró quebrar el partido: Salas abrió el marcador a los 11 minutos, tras una asistencia de Lucas Martínez Quarta; Fausto Vera amplió de penal a los 27, luego de una infracción de Matías Abisab sobre Joaquín Freitas revisada por el VAR; y Lucas Silva selló el 3-0 a los 38, con un remate desde afuera del área.

Con este resultado, River cerró el Grupo H con 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates, y quedó por delante de RB Bragantino, que finalizó segundo con 10 unidades y jugará el repechaje previo a octavos. Blooming terminó último, con apenas un punto.

Así fue la victoria de River sobre Blooming

El duelo no comenzó de la mejor manera para el Millonario. A los 9' minutos del primer tiempo, Enoumba lo bajó a Galván en el área y el árbitro peruano Pérez Gutiérrez no dudó. Sin embargo, el penal ejecutado por Maxi Salas, cruzado, se estrelló en el caño izquierdo de Almada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059797955347980526&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ MALA SUERTE, MAXI! Salas la cruzó con fuerza y reventó el palo. River 0-0 Blooming.



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La más clara, luego del penal malogrado, la tuvo el mismo ex Racing. Tras un gran centro de Meza desde la derecha, Salas remató con un cabezazo potente, pero el arquero Almada voló y la mandó al córner.

En el arranque del complemento, el propio Salas fue el encargado de poner el 1 a 0. Luego de un pase filtrado, el delantero definió y engañó al arquero con una pelota que ingresó al primer palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059813899549934052&partner=&hide_thread=false TUVO REVANCHA: Maxi Salas recibió un gran pase de Martínez Quarta y definió para el 1-0 de River ante Blooming.



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A los 72', el equipo de Eduardo Coudet logró ampliar la ventaja luego de un penal que le sancionaron por una infracción a Joaquín Freitas. Esta vez Salas lo dejó ejecutar a Fausto Vera, quien puso el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059817478956449839&partner=&hide_thread=false ¡¡VOS SÍ, FAUSTO!! Vera aseguró al medio y anotó el segundo de River vs. Blooming.



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Sobre el cierre del partido, a los 84' minutos, Lucas Martínez Quarta le cedió una asistencia al juvenil Lucas Silva que convirtió un verdadero golazo desde fuera del área para el 3 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059820702325260696&partner=&hide_thread=false ¡AH BUENO, PIBE! Derechazo TOP de larga distancia y GOLAZO de Silva para el 3-0 de River ante Blooming.



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La síntesis del partido entre River y Blooming

River 3: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Blooming 0: Gustavo Almada; Marc Enoumba, José María Carrasco, Julio Vila, Mauricio Cabral; Juan Mercado, Auli Oliveros, Matías Abisab, Roberto Hinojoza, Guilmar Centella; Bayron Garcés. DT: Erwin Sánchez.

Goles: ST 11m Maximiliano Salas (R), 27m Fausto Vera (R), de penal, y 38m Lucas Silva (R). Incidencia: PT 10m Maximiliano Salas (R) erró un penal.

Amonestados: Maximiliano Salas (R) y Guilmar Centella (B).

Expulsados: no hubo.

Estadio: Más Monumental.

Árbitro: Roberto Pérez Gutiérrez, Perú.

VAR: Ulises Mereles, de Paraguay.