“Saqué una mano para meterlos y en ese momento me tironeó y me dio dos piñas en la cara. Después, me logró tirar al piso y ahí me dio patadas”, expresó María, de 45 años, quien fue atacada por su ex pareja cuando fue a llevarle a los hijos de ambos. El violento escapó y ella lo denunció por violar la restricción de acercamiento y agredirla físicamente.