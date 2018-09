El episodio, que pudo ser una tragedia, ocurrió este sábado a la madrugada en una vivienda ubicada en la esquina de calles Conquistadores del Desierto y Alfalfa, en una de las rotondas del acceso a la Autovía Norte, en Colonia Nueva Esperanza.

Alrededor de las 5:30 de la mañana, el conductor de un auto Ford Fiesta, en el que viajaban otros cuatro jóvenes, perdió el control al morder la rotonda y terminó chocando con el frente de la casa, luego de destruir un árbol y el cerco perimetral.

"Estaban borrachos, mordieron la banquina y se metieron adentro de la casa. Destruyeron la puerta de acceso y la ventana principal de la casa. De milagro no le pegaron a la pieza de mi hermano sino era una tragedia", comentó Gabriela Pradena.

La dueña de la vivienda contó a LM Neuquén que "no es la primera vez que ocurre". Y agregó: "Hace tiempo reclamamos la iluminación de esta esquina, vienen a alta velocidad y el que no conoce la ruta no ve la rotonda. Por ejemplo, en este lugar hay una parada de colectivos. Puede ocurrir una muerte en cualquier momento", indicó Gabriela.

Los jóvenes, que iban rumbo a Senillosa, al igual que los integrantes de la familia que vive en esa esquina resultaron ilesos. Según fuentes policiales, el conductor dio alcotest positivo cuando se le realizó el control.

