Violó a una mujer de 100 años y la terminó matando

El joven, identificado como Ankit Punia, de 24 años, entró a la habitación de la mujer en un barrio de la periferia de la localidad de Meerut cerca de la medianoche del domingo. Aprovechándose de la debilidad física de la víctima y del hecho de que el hermano de la mujer -unos años menor pero sordo- dormía, la abusó durante mucho tiempo antes de comenzar a usar la violencia. Claro que los ruidos y los gritos provocados por semejante acción no pasaron inadvertidos para los vecinos quienes fueron hasta la casa de la mujer y se encontraron con el espantoso cuadro: Punia encima de la mujer, violándola. Lo más rápido que pudieron, estos vecinos se arrojaron sobre el delincuente, a quien lograron reducir hasta que lo entregaron a la policía, que llegó al lugar unos minutos después.

En tanto, llamaron al servicio de emergencias, que trasladó a la abuelita al hospital. Aunque los médicos trataron de estabilizarla y recuperarla, las heridas sufridas producto de la violación y de los golpes terminaron con la vida de la mujer, cuya salud, además, estaba lógicamente deteriorada producto de su avanzada edad.

El joven degenerado ya fue trasladado a la cárcel donde esperará el juicio que lo acusa de varias imputaciones, aunque sin dudas la más importante es violación seguida de homicidio. “Ella estaba muy débil y sólo pudo pronunciar gritos débiles -contó Ranjit, nieto de la mujer fallecida-. Cuando nos dimos cuenta de que algo estaba pasando, fuimos lo más rápido que pudimos y nos horrorizamos al encontrar a este hombre que forzaba sexualmente a mi abuela”. Si bien una violación en cualquier circunstancia es dramática y causa repudio y desagrado, en este caso lo que más dejó impresionados a los vecinos y familiares es el morbo con el que actuó Ankit Punia, al vejar a una anciana de 100 años que estaba postrada y completamente indefensa. “Desconcierta la mente imaginar qué placer sacaría un hombre de semejante barbaridad. No hay nada que pudiera haber despertado la depravación sexual de este animal”, dijo el nieto de la mujer, que no salía de su asombro e indignación.

Si bien no son pocos los casos de violaciones, que sea a una mujer de tan avanzada edad es algo realmente inusual en la India. Ahora esperan las pericias psiquiátricas al agresor, porque su actitud fue mucho más allá de lo que pudo motivar una borrachera.

Un hecho que reavivó un debate: la posesión del hombre sobre la mujer

Esta violación a la anciana reavivó un debate que hay en la India y que tiene que ver con la posesión del hombre sobre la mujer y la poca igualdad de género en ese país. Para el colectivo feminista hindú, “este incidente resalta una realidad que hemos ignorado durante mucho tiempo en los debates sobre la violación: la violación no se trata de sexo, sino de la manifestación de la perversión mental que está arraigada en las mentes de nuestros hombres por los motores del patriarcado”. Estos motores, aseguran, provocan “que los varones no vean a las mujeres como seres humanos: las ven como objetos que existen para servir sexualmente”. Si bien no hay muchas denuncias por temor a la reacción de los hombres, es común que en la India haya violaciones en el matrimonio.