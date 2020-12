Viral: mirá como bailan los robots de Boston Dynamics

Los robots de Boston Dynamics pueden hacer mucho más que correr en estos días, como hacer puré de papas, parkour y hasta incluso bailar. Esta nueva habilidad se conoció luego de que la compañía de robótica con sede en Massachusetts publicara en YouTube esta semana un espectacular -y ligeramente inquietante- video musical, que muestra a sus robots altamente móviles bailando al ritmo de Do You Love Me de The Contours.