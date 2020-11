Viralizaron un error de La Casa de Papel

Con el pasar del tiempo, fanáticos de todo el mundo han quedado cautivados con las historias de los personajes de La Casa de Papel. Los ladrones más queridos del mundo de la televisión están por volver.

En vísperas de su última temporada, fanáticos de La Casa de Papel han notado un error que pasó desapercibido cuando la serie fue emitida. El robo a la Casa de la Moneda de España parece ser perfecto, pero qué pasaría si eso sucediera en la vida real.

Hay una respuesta a esa pregunta que además deja en evidencia a la producción de la serie española. El Gobierno pudo haber anunciado la invalidez de los billetes que se usaban y el atraco quedaba sin efecto.

Un usuario de Reddit aplicó la lógica: "Si alguien realmente lograra robar mil millones de euros en moneda, el Banco Central Europeo podría responder cambiando el diseño del billete de 50 euros, cambiando el color y las imágenes".

"Si un genio criminal como el Profesor hubiera logrado estafar a la Casa de la Moneda española con una vasta fortuna, puede apostar que esos billetes pronto se volverían inútiles", analizó.

Se viene un fuerte final

La actriz española, Itziar Ituño, quien interpreta a Lisboa en la serie de Netflix La Casa de Papel, habló recientemente sobre el final de la popular serie de Netflix, y mostró su preocupación por el día después de que acabe la tira. Actualmente se encuentra en filmación la quinta y última parte de la exitosa producción.

Itziar Ituño habló sobre el final de La Casa de Papel: "Creo que es un acierto cerrar la historia de La casa de Papel ahí y quién sabe si en un futuro se vuelve a replantear. Soy de las que piensan que las historias tienen que tener la duración justa para no cansar, que no se conviertan en un chicle que se estira hasta que se rompe. Es mejor dejar a la gente con ganas y no con empacho".