Visser: "Lo importante es sumarle al equipo donde uno pueda"

El ex Rivadavia de Lincoln fue de los últimos en sumarse al proyecto de Gustavo Coronel y por esa razón le tocó remar desde atrás para ingresar al 11 inicial.

Sin embargo, la inesperada lesión de Pablo Vergara le presentó la única chance de arrancar y el bonaerense no dudó. “Nunca había jugado en esa posición, abierto por la izquierda, pero lo importante es estar en el equipo y aportar. Me sentí bien, no solo por mí sino por lo que hizo el equipo. Terminé cansado, pero bien”, expresó.

Su actuación no pasó desapercibida para nadie, tampoco para su ex entrenador. “Se reía Giganti y me preguntó qué hacía jugando ahí. Así que en un momento que cruzamos le conté. Creo que pude cumplir y darle una mano al equipo”, reconoció el ex de Rivadavia de Lincoln.

Allí, en el Albirrojo, conformó dupla de ataque con Hernán Altolaguirre, con quien se volvió a reunir en La Visera. El largo camino seguro le dará la chance de reeditarla.

“Lógico que si a uno le dan a elegir, prefiere hacerlo en un lugar más natural. Pero también me sirvió para darme cuenta de que puedo ser útil para el técnico cuando me necesite”, explicó sin cassette.

De la playa al albergue

Visser, junto a Pablo Ostapkiewicz, vive en el albergue, arriba de las ventanillas de populares.

Ha sido brusco el cambio para él de la costa atlántica al Alto Valle rionegrino, pero no se queja de nada.

“Me recibieron muy bien todos. Estoy cómodo en el club, en la ciudad, no tengo problemas. Me manejo solo en estas aventuras y me adapto enseguida. Pero es verdad, he perdido la playa”, sonrió.