Pero las afectadas aseguran que la situación llegó al límite ya que, además, reciben constantes agresiones y amenazas por parte del dueño de los perros, y no sólo contra ellas sino contra otras familias del barrio. Según consta en las denuncias radicadas en la Comisaría 21, el hombre las amenazó con un arma de fuego y les dijo: “Yo a vos no te tengo miedo. Puedo mandar a gente a que haga algún trabajo”. Incluso reconoció ser un policía retirado.

Yamila, junto a su mamá Claudia, tocaron todas las puertas del Estado y todavía no tienen ninguna respuesta. Hicieron la denuncia en la Policía, en Fiscalía, en la Municipalidad y en la Defensoría del Pueblo. Ya no saben adónde más recurrir, pero están seguras que no se detendrán hasta que alguien les dé una solución. “Yo estoy dispuesta a encadenarme en el municipio para que alguien me escuche, no sé qué más hacer”, asegura Claudia, con un entendible agotamiento tras recorrer pasillos y oficinas sin ningún sentido.

El 10 de septiembre del 2018 fue la mediación convocada por la Defensoría del Pueblo pero, según consta en el informe de la mediadora, el hombre se presentó media hora antes y aseguró no tener “voluntad de diálogo”, por lo que no se pudo avanzar. “La respuesta que nos dieron fue que nos mudemos”, aseguró Claudia.

Previo a esa instancia, las mujeres ya habían radicado una denuncia en la Comisaría por agresiones que recibieron cuando a su vecino le llegó la notificación de la mediación, el 4 de septiembre. “Mi papá salió y este hombre lo increpó y lo empezó a provocar y agredir. Yo me metí en el medio y me empujó y me escupió”, contó Yamila.

Tras la fallida mediación, el 27 de septiembre enviaron una nota a la subsecretaria de Medioambiente de la Municipalidad, Silvia Gutiérrez, y el pasado 13 de febrero redactaron un texto firmado por unos diez vecinos que fue enviado a la directora de Fiscalización Ambiental, Carmen Barón. Un día después, radicaron otra denuncia por ruidos molestos en Fiscalía, pero ya con pocas expectativas. “Primero no nos quisieron tomar la denuncia pero lo terminaron haciendo. Nos dicen que no es tan grave y que si no venimos con un golpe no pueden hacer nada”, relató Claudia.

Según indicaron las mujeres, el área de Zoonosis del municipio también intervino y, tras una visita a la vivienda, les dijeron que el hombre tenía “todo en regla” porque los perros estaban bien alimentados y vacunados, aunque no recibieron ningún documento oficial que lo certifique, pese a que lo pidieron. “Nosotros lo que queremos es dormir, poder mirar la tele como hace cualquier persona. No podemos ser libres adentro de nuestra propia casa”, lamentan ambas.

“Hago responsable a este hombre de todo lo que le pueda ocurrir a mi familia y a mis vecinos, porque él es el único violento”, concluyó Claudia.

