"Es una situación clara de maltrato animal. Los perros están todo el día expuestos al rayo del sol sin comida ni agua. Ladran y lloran todo el día", relató Fernanda, quien dijo que la mujer tiene cerca de diez perros en la misma situación repartidos entre el patio y el interior de la vivienda.

Durante los dos años de tormento, la mujer afectada realizó las denuncias correspondientes en la Justicia, el municipio y la Defensoría del Pueblo, donde hubo varias instancias de mediación con pautas que -según asegura- su vecina no cumplió. Además, dijo que la Municipalidad le sacó algunos perros -ya que en algún momento llegó a tener veinte- que no tenía castrados y la infraccionó.

"Con la Defensoría del Pueblo llegamos a un acuerdo en el que ella podía tener un máximo de tres perros cumpliendo ciertas pautas de cuidado: tenía que cerrar el predio para que no salieran al exterior, tener caniles, darles una buena alimentación, agua y no tenerlos atados con cadenas", detalló a LMN Fernanda, quien aseguró que eso no se cumplió y que la vecina no se presentó a las últimas dos audiencias de mediación convocadas ante sus nuevas denuncias.

"Los perros ladran todo el día pero no es culpa de ellos. Es culpa de que no se los contiene como se los debería contener. Yo tengo derecho al descanso digno y a poder salir a mi patio y que no haya olores", reclamó la mujer.

