Viveza: violan la cuarentena con la vuelta del perro

“Te llama gente y te cuenta que la Policía les hizo problema por sacar al perro, pero resulta que estaban dando vueltas de noche en una plaza, entonces, no hay manera; si tu mascota estaba acostumbrada a las salidas nocturnas, respetá esa rutina, pero andá enfrente de tu casa, con eso es suficiente”, contó.

10 minutos es la tolerancia para sacar a las mascotas a hacer sus necesidades a la calle

Dijo que las mascotas, perros o gatos, no sufren el encierro como los humanos. “Al contrario, están más contentos porque nos tienen en casa todo el día para prestarles atención y jugar con ellos”, indicó. Aclaró que solo puede presentar algún trastorno “el animal que se aburre porque se lo ignora, siempre se lo dejó solo y ahora sigue siendo igual”.

““En esos casos, más que nada con los perros, vas a notar el aburrimiento porque se lame entre las patas, da vueltas y vueltas para atraparse la cola, o muerde los muebles cuando antes no lo hacía; eso es patológico y puede convertirse en un trastorno obsesivo compulsivo, pero no ocurre por la cuarentena, sino porque no estamos con ellos”, detalló.

Remarcó que tampoco, bajo ningún concepto, se puede dejar a los perros deambular solos, abrirles la puerta y esperar que vuelvan. “Es porque, por ordenanza, deben ir siempre con correa y collar, y porque no controlás si los tocan otras personas que pueden tener COVID-19”, explicó.

El especialista enfatizó que, si bien los animales no se enferman con el coronavirus, en cualquier salida prolongada pueden tener contacto con personas infectadas. “Después nosotros los tocamos también, porque no podemos mantener dos metros de distancia con ellos todo el tiempo, y nos contagiamos”, dijo. Enfatizó que quienes tienen un patio o terreno amplio no necesitan llevarlos a la calle, y que quienes están en departamentos deben mantenerlos adentro y sacarlos solo lo necesario.

Veterinarias atienden urgencias

Entre las excepciones de la cuarentena figuran las visitas al veterinario, pero el decreto nacional no es muy específico sobre estos casos. Por eso, para evitar problemas, las clínicas de mascotas de la región se manejan con constancias del turno, que mandan por Whatsapp a sus clientes.

“Es común que haya gente de Cinco Saltos u otra ciudad cercana que atiende a su perro en Cipolletti o Neuquén, así que se les envía el certificado del turno con los datos de la hora y la fecha para que lo puedan mostrar a la Policía”, comentó el veterinario Sergio Gómez.

Indicó que la mayoría de las clínicas trabaja hoy con horario reducido y atiende exclusivamente urgencias, de modo que no dan turnos para controles de rutina. “De todas maneras, el 90 por ciento de las consultas habituales que recibimos son temas que se pueden resolver por teléfono”, aclaró. Contó que, en estas semanas, los llamados más frecuentes son por accidentes domésticos, “como agua caliente que le cayó en el lomo o el perro que comió lo que no debía”.

