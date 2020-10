"Vivimos sabiendo que Gallardo tiene la posibilidad de decir 'hasta acá llegué'"

"Si me fijo por el día a día, lo veo como siempre, con ese entusiasmo increíble. Lo veo cuando charlo con él, porque por aislamiento no estoy en contacto, pero sí nos hemos visto personalmente algunas veces y pudimos conversar. Lo veo muy metido en el proyecto. Ahora, todos los años hemos vivido siempre sabiendo que él tiene la posibilidad de decir 'hasta acá llegué', porque tiene otro proyecto u otra posibilidad", reconoció el dirigente, y agregó sobre su deseo para un futuro eterno de Gallardo en el club: "Espero que no ocurra nunca y no solo que se quede hasta que yo me vaya el año que viene, sino que perdure. Hay un proyecto muy grande con los juveniles, que ya van apareciendo", indicó.