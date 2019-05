"Volver es un deseo, no hablé con nadie de Cipo"

“Solo quiero aclarar que fue un comentario a amigos y que ningún dirigente tuvo contacto conmigo o con mi representante. Tampoco nosotros con ellos”, arrancó diciendo el 1 en su contacto con LM Neuquén.

“Al hincha solo tengo para agradecerle, porque me hace ser un jugador querido, pero lo que dije fue solo un deseo que llegó a la prensa, nada más por el momento”, amplió. Y de cara a su futuro deportivo en el ascenso, reconoció contactos con otros clubes, del Federal A y la B Nacional. Sin embargo, al momento de imaginar un sondeo desde el Alto Valle, fue contundente. “Si me llaman de Cipo, escucho, porque es lo que me gustaría”.

"Fue un comentario hecho a amigos que han quedado en la ciudad, nada más. Es un deseo personal, pero no hay contacto con nadie"."Lo que tengo claro es que en 2020 no juego más. Tengo algunas propuestas, pero si me llama Cipo escucho, porque me encantaría”.Matías Alasia. Su último paso fue en Juventud de San Luis. Ahora está libre.

Uno más

Lo que sí es un hecho es que el 1 entregará su última campaña como arquero profesional. “Cuando me fui de Cipo había pedido dos años de contrato, porque mi idea es jugar hasta el 2020 y así será. Mis hijos ya no pueden moverse todo el tiempo de ciudad y uno tiene planes acá en el pueblo”, explicó. Corral de Bustos será su lugar de residencia a partir de entonces, donde por estos días descansa y espera definir su futuro.

En el Albinegro, como en la mayoría de los clubes de la categoría, no se activó ninguna tecla para el futuro aún. Ni siquiera es tiempo de armar el presupuesto. Las tareas de estos meses pasan por terminar los compromisos ya firmados: sueldos y alquileres, fundamentalmente, para comenzar a idear el nuevo campeonato (todavía sin formato definido) que comenzaría recién en septiembre. La única alternativa vigente para el puesto de Alasia sigue siendo Facundo Crespo, quien terminó como titular en la última campaña.