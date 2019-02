La candidata hizo fuerte hincapié en la necesidad de declarar la emergencia en violencia hacia las mujeres. "No hay más tiempo para esperar, es urgente que desde Estado se tome nota de la situación extrema de violencia que sufren muchas mujeres en nuestro país y se actúe en consecuencia", aseguró.

"En Neuquén con la renta extraordinaria que tenemos por Vaca Muerta no podemos decir que no hay fondos para cuidar la vida de las mujeres", agregó Lamarca y señaló que "desde siempre, cuando las crisis golpean a las sociedades somos la mujeres las que salimos a la calle a hacerle frente, las que buscamos el pan para llevar a nuestras casas, las que nos organizamos solidariamente para que a nuestros hijos e hijas no les falte nada".

"Sin embargo después nos cuesta muchísimo acceder a los espacios de poder, donde se toman las decisiones que regulan nuestras vidas", añadió. "Hay que generar empleo genuino para las mujeres", dijo.

Además, la candidata de Libres del Sur explicó que van a diversificar la economía y hacerla sustentable porque así como está planteado el modelo de Vaca Muerta no genera otra cosa que desigualdades y una brecha cada vez más grade donde las mujeres son las más vulneradas. "El espacio público, por donde transitamos la mayor parte de nuestro día, termina siendo una amenaza para nosotras, podemos hacer una ciudad más inclusiva y segura. Vamos a volver a tener una educación y una salud de calidad accesible para todas, para todos", afirmó.

Por su parte, Sánchez destacó que "cuando una mujer gobierne esta provincia nos va a cambiar la vida para siempre. Tenemos la dirigenta más grande de la provincia, Mercedes será la primera gobernadora de Neuquén, y es un orgullo que sea de Libres".

En tanto, Maletti resaltó que "Mercedes es coherencia, es solidaridad, es transparencia. Es la gobernadora que necesita Neuquén, para que de una vez por todas las mujeres seamos prioridad en las políticas públicas".

