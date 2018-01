Las noticia que el mismo diputado se encargó de dar fue en una nota con Radio con Vos. “¿Cómo está tu relación con Nicole?”, fue la consulta de uno de los periodistas. Moyano fue tajante con su respuesta: “No, no hay relación”, contestó. “¿No tenés relación con ella?”, le retrucaron al hijo de Hugo. A lo que insistió en que no había relación y agregó que no existía la posibilidad de reconciliarse.

Además, el amigo de Susana Giménez insistió en que prefería no tocar temas de su vida personal. “No hablo de eso, me llamaron para hablar de cuestiones sindicales y demás”, concluyó.

Por el lado de Nicole (borró de Instagram todas sus fotos junto a Moyano), a través de Twitter se despachó con una tremenda frase: “Si una persona no te demuestra con hechos lo que dice, no es necesario escuchar sus palabras”.

La ex de Fabián Cubero y el morocho comenzaron a salir a mediados de 2017 y luego de un tiempo decidieron dar a conocer su romance. La decisión causó confusión porque él se acababa de separar de Eva Bargiela, la azafata de Guido Kaczka.

Después de que Facundo confirmara su separación de la rubia, el sitio Primicias Ya le habría mandado un mensaje a Bargiela.

En los últimos días de diciembre, Andrea Taboada informó en Los ángeles de la mañana que Facundo continuaba llamando a la modelo y ex azafata.

PALAZO

Lo tratan de poco caballero

Hace tan sólo seis días, Nicole había subido una foto antigua para confirmar su reconciliación con Facundo, de quien se había distanciado durante varios días. En el programa Nosotros a la mañana (El Trece) revelaron que por el lado de Nicole también confirmaron la separación. Además, dieron más detalles que indican que la relación “no terminó” de la mejor manera. “Lo tratan de poco caballero por el final de la relación”, informaron en el ciclo de Ángel de Brito.