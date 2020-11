Wanchope hizo el que se le niega a Soldano y Sand es récord

Por otro lado, Pepe Sand se convirtió en el goleador más longevo de la historia del fútbol argentino al anotar con 40 años y más de tres meses. Eso sí, su polémico tanto con la mano, de poco le sirvió al Granate.

Abila viene siendo suplente de Soldano, que no encuentra el gol en Boca. Y ahora tendrá más presión que nunca Franco, ya que Wanchope confirmó que no perdona.

Tras una buena acción de Cardona y el rebote que dio el arquero, el cordobés la mandó a guardar para que el xeneize sume de a tres en su debut.

En la semana, Russo bancó a Soldano y explicó por qué lo pone, destacando su aporte táctico. ¿Ahora se animará Miguelito a dejar en el banco a Wancho?

Con 40 años, 3 meses y 14 días, José Sand se convirtió en el jugador más longevo en marcar un gol en el fútbol argentino. ¿Su primer gol? El 12 de septiembre de 1999, en un empate 1-1 entre Colón y Gimnasia.

Es el máximo goleador en la historia de Lanús con 127 tantos y, este sábado no decepcionó. Sí, justo contra el Xeneize, una de sus víctimas favoritas. Ya le convirtió ocho goles al conjunto que ahora dirige Miguel Angel Russo: uno con Banfield, otro con River en un amistoso de verano y ahora seis con Lanús, uno de ellos el del histórico Apertura 2007. No por nada en la semana, tras la victoria 3-2 ante el San Pablo con un doblete suyo, mandó un mensaje para Zubeldía: “Si no me pone lo mato. Contra Boca quiero jugar, obviamente él es el técnico y él decide, pero yo quiero jugar”.

Eso sí: su gol fue con la mano, como le confesó a Zambrano, el defensor que intentó impedir su tanto.