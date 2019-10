Wanchope y Alfaro dispararon contra River: "Se tiran siempre"

"Siempre en el VAR hay alguien que llama, se revisa todo, es complicado porque cambia el trámite del partido, te predispone de otra manera, pero supimos revertir eso, manejar el partido desde nuestro juego, tuvimos situaciones para empatar", dijo el ex Huracán. "Tenemos la esperanza de trabajar y hacer todo para revertir esta situación", agregó.

Alfaro dijo que no había visto de nuevo la jugada del penal, pero apuntó también a la manera de jugar de su rival. "La idea fue siempre ir a presionar y evitar el contacto porque sabemos que ellos se tiraban, que River se tira permanentemente, por eso se lo dije al cuarto árbitro, porque si no cobrás faltas porque se tiran, tenés que amonestar", señaló el DT. Y fue por más: "Lo que decía Wanchope, a él lo cortaban en las jugadas de contragolpe porque River también tiene ese sistema, de cortar en defensa, lo que molesta es que eso no se cobra y las nuestras sí". Y recordó el penal que le dieron al equipo de Gallardo en el inicio del partido en el Monumental ante Cerro Porteño, en cuartos de final: "No la vi, no tuve tiempo, si la fue a observar y cobré, debe ser penal. Pero te cambia los estados de ánimo, como le pasó a River contra Cerro de arrancar con un penal, te calma", recordó con ironía.

"Lo que lamento es la forma en que se da la jugada del penal. Fue desde un saque lateral, es un detalle, y los detalles te hacen ganar o no te permiten convertir. Son partidos que mas allá de ser dinámico como este, que no tuvo muchas chances, cuando se presentan chances tenes que concretarlas", remarcó Alfaro. Y dejó un mensaje de esperanza para los hinchas de Boca.

"Para nada consideramos que la llave está cerrada, tenemos una vida, confiamos en lo que somos nosotros y vamos a dejar la piel". comentó.

