"En Año Nuevo, Maxi vino a la casa de mi hermana a ver a los chicos porque al otro día viajaba a Brasil. Nunca estuvo mal la relación. Obviamente nadie se separa amándose porque por algo te separás y las cosas terminaron mal", dijo y añadió: "Pero él siempre conservó el diálogo con los nenes, que es lo que más me importa. Cada vez que vine a Argentina mis hijos visitaron a su familia paterna. Ahora que ellos son más grandes es más fácil, porque se comunican directamente con su papá a través del teléfono. Antes dependía siempre de mí y eso me estresaba un poco".

La botinera también se refirió a los constantes ataques de su cuñada, quien en las últimas semanas la tildó de "psicópata" y "superficial", además de decir que arruinó la imagen de su hermano.

Wanda aseguró que ella nunca hablará mal de un familiar de su marido y que inclusive en un momento pensó que le habían hackeado la cuenta a Ivana.

Recalcó que antes de polemizar prefiere aumentar las ganancias familiares, tal como declaró en la revista Sportweek: “¿Qué porcentaje me llevo del dinero que arreglo con el club? La misma que la de cualquier representante. Pero yo a mi marido no le cobro… porque ¡todo eso es de Mauro y mío! ja, ja, ja… Tampoco quiero hablar de mis números así no avivo a mis colegas”.

Luego de remarcar que ella le hizo ganar "más millones a Mauro", añadió: "Valoro muchísimo el lugar y la confianza que me dio Mauro para representarlo. Todo pasa por mí: los acuerdos futbolísticos, las presencias en marcas como Armani y hasta la elección de las fotos para los sponsors. Fue una situación que se dio espontáneamente por malas experiencias que tuvo y al ver que siempre me manejé sola en mi profesión. Fue difícil presentarme como manager siendo mujer y joven porque el mundo del fútbol es machista. Pero Mauro es todo lo contrario, además de tener mucho carácter".

