Wanda Nara mandó al frente a la ex de Maluma con Neymar

A la fiesta de fin de temporada del PSG no faltó la modelo Natalia Barulich, la ex novia del cantante Maluma, la que, según dicen, tiene un romance con el futbolista brasilero Neymar . Aunque ellos no lo confirman y el propio Maluma dijo que no cree que estén juntos, la foto que subió Wanda a su Instagram blanquea el romance.

15984295103058.jpg Wanda Nara y la novia de Neymar, nuevas amigas en París.

Ante los rumores de un romance entre Neymar y su ex novia, el 19 de agosto Maluma decidió cerrar su cuenta de Instagram, y el motivo parece que fueron los insultos que recibió tras el video en el que Neymar salía cantando su canción “Hawai”, que Maluma le habría dedicado a su ex novia, Natalia Barulich, quien ahora mantiene una relación con Neymar.

Pero poco le duró estar alejado de las redes a Maluma. El cantante colombiano reapareció en Instagram para aclarar la situación y anunció el lanzamiento de su nuevo disco.

MALUMA HABLA SOBRE NEYMAR Y SU EX PAREJA

“No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien. Cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él, por Neymar. Me siento muy agradecido con él y todo el equipo del PSG por poner esa canción “Hawai” después del partido", explicó Maluma sobre el la supuesta polémica con Neymar y Natalia Barulich. Una relación que ahora, tras la foto subida por Wanda Nara en plena fiesta parisina, parece difícil de desmentir.