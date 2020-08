Bomba: Maluma volvió a Instagram y habló de Neymar y su ex

MALUMA HABLA SOBRE NEYMAR Y SU EX PAREJA

Para aclarar los tantos, el jueves Maluma reabrió su cuenta de Instagram y lo hizo anunciando un vivo con expectativa: "Hay muchas cosas que aclarar". Fue así que el colombiano reapareció con un video en el que cuenta que iba a realizar un Instagram Live. En el clip, el cantante y sus productores hablan del nuevo disco realizado en medio de la pandemia y adelantan novedades.

En el video Maluma presentó su trabajo “Papi Juancho” y también habló del supuesto triángulo amoroso junto a Neymar y su ex novia, Natalia Barulich: "No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien. Cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él. Me siento muy agradecido con él y todo el equipo del PSG por poner esa canción “Hawái” después del partido ".

ney y maluma.jpg

En su video, Maluma aprovechó para desmentir que la canción “Hawái” estuviese inspirada en Natalia Barulich: "Jamás me inspiré en una relación que pasó, nunca fue inspirada en un acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no es así. Terminé mi última relación tranquilo y feliz ", expresó el artista colombiano.

Para ahondar más en la polémica, Maluma agregó: "Con Neymar no tengo problemas, soy muy pacífico. No me gustan los problemas. A mí no me gusta el drama de estar mandando indirectas. En Colombia somos criados de esa manera, si tenemos un problema lo enfrentamos con todos los poderes, sin miedo. Le deseo todo el éxito, es un crack ", dijo, para luego finalizar diciendo que "a Neymar le deseo todo el éxito del mundo, no le deseo mal nadie. No me desgasto con esas cosas. Y a los que han hecho los memes, están cabrones, están muy duros, síganlo haciendo ".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) en 20 de agosto de 2020 a las 9:09 pm PDT

Después de aclarar la polémica entre Neymar y su ex novia, Maluma dio detalles del lanzamiento de su quinto disco "Papi Juancho", un álbum en el que hace un homenaje al reguetón de barrio que tanto inspiró su carrera. Zion, Yandel, Darell, Ñejo, Dálmata, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Myke Towers, Randy y Yomo participan en el álbum. "Este es un disco que hice para complacer a mis seguidores, a quienes, como yo, nos gusta el reguetón. Tenía más de cincuenta canciones grabada y no quería dejarlas ahí, así que decidí sacarlas sin pensar en la industria. Es un álbum que yo me sentí en la obligación de regalarme también, porque en él está mi esencia, la música con la que crecí y los artistas a los que invité son los que me influenciaron. Es un disco para agradecer ", comentó el cantante.