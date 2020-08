Gladys la Bomba Tucumana ¿La quinta jurado del Cantando?

El “ Cantando 2020 ”, ciclo que produce Laflia, empresa de Marcelo Tinelli , sigue siento el programa más visto de la televisión Argentina. Noche a noche el envío de El Trece entretiene a miles de argentinos que se encuentran en cuarentena por la pandemia del coronavirus. El programa atrae por el canto y por todos los condimentos extras que tiene: peleas, celos y polémicas son algunos de ellos. Y la emisión de ayer no fue la excepción. El Cantando tuvo en el escenario a Gladys “ la Bomba Tucumana ” quien junto a Tyago Griffo interpretó un tema de Agapornis.

Gladys "La Bomba Tucumana" puso a bailar a todos en el piso de Cantando 2020

"Vos dijiste en “Los Ángeles de la Mañana”, programa de espectáculos que conduce Ángel de Brito, que querías ser jurado. ¿Querrías en este ritmo puntual tener la posibilidad de puntuar a una pareja?", le preguntó Laurita Fernández a la Gladys “la Bomba Tucumana”. "Marcelo, si me estás viendo por favor: quinto jurado. Me encantaría", dijo Gladys, y agregó: "Mi puntaje no va a valer, pero yo doy mi opinión".

"¿Podemos poner una silla ahí?", pidió Laurita, y a los pocos segundos un productor colocó un asiento de color amarillo cerca de Moria Casán. Marcelo Tinelli intervino desde Twitter, apoyando esta decisión.

https://twitter.com/cuervotinelli/status/1296264131352420352 Gladys, la quinta silla, y yo la sexta. @cantando2020 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) August 20, 2020

"Gladys, la quinta silla y yo la sexta", escribió el conductor, que interactúa constantemente con los participantes a través de sus redes sociales. ¿Seguirá Gladys “la Bomba Tucumana” como nueva jurado del “Cantando 2020”? Habrá que esperar a la emisión de esta noche.