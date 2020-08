Lizardo Ponce se olvidó la letra cuando cantó "La cobra" en Cantando 2020

Superada la discusión de la primera presentación en el “Cantando 2020”, todo parecía encaminado para Lizardo Ponce, que está dando sus primeros pasos en la televisión. Pero cuando los conductores Ángel De Brito y Laurita Fernández invitaron al joven a cantar junto a su compañera, Lucía Villar, el tema que habían elegido ("La cobra", de Jimena Barón), se vino todo abajo y empezó lo que luego se convertiría en un verdadero papelón, es que apenas comenzada la interpretación, Lizardo Ponce olvidó la letra y se quedó en blanco.

¿Qué pasó, Lizardo?”, le preguntó De Brito. “No sé que se me pasó, estaba nervioso. No me había pasado nunca, perdón, mil disculpas”, respondió el participante, angustiado, y con los ojos llenos de lágrimas ante el papelón que protagonizó. “Le ha pasado a mucha gente. En el 'Bailando' se olvidan la coreo, también a cantantes profesionales, les ha pasado. Ahí, Karina está diciendo que a ella, le pasó”, trató de consolarlo el conductor.

Por su parte Nacha Guevara, también jurado del “Cantando 2020", le explicó al compungido Lizardo Ponce que “lo importante es cómo lo resolviste. Porque pasa, te olvidás, te tropezás. No importa lo que pasa, importa cómo lo resolvés”. Muy angustiado por su primer papelón en la TV, Lizardo Ponce pudo expresarse y agregar, “me duele mucho, me da mucha vergüenza, es un desafío estar acá”. Terminada la emisión del “Cantando 2020”, el joven pidió disculpas en Twitter.

https://twitter.com/lizardoponce/status/1291928438371160064 Perdón, me ganaron los nervios. — lizardo (@lizardoponce) August 8, 2020

Laurita Fernádez, la otra conductora del “Cantando 2020”, trató de consolar a Lizardo Ponce diciendo: “el miedo más grande es quedarte en blanco, ya te pasó, ya sabés cómo es, ya no te va a volver a pasar”.

Lizardo Ponce habló de su bloqueo y el jurado fue categórico en su devolución

Para animar a Lizardo Ponce, a la hora de la devolución, el jurado fue muy considerado. Nacha Guevara le marcó: “Estás acostumbrado a hablar de todo el mundo. Ahora estás del otro lado. Si lo llevás bien, te va a fortalecer. Lo demás, déjalo”, y lo calificó con 7. Karina La Princesita le puso la misma calificación que Nacha y le señalo: “Si tu fuerte no es lo vocal, se puede potenciar con otras cosas. Lo pueden potenciar con la actitud. A mí me sigue pasando con 16 años de carrera, porque mi fuerte no es lo vocal". Pepe Cibrián, que tenía el voto secreto agregó, "cuando uno se equivoca en el escenario hay que seguir adelante. Lo que pasa es que te falta oficio". Finalizando, Moria Casán consideró que el problema de ser "influencer" es que "cuando una gran cantidad de gente te sigue, después, cuando te critican, te caés muy abajo". Lo que Lizardo Ponce respondió, “yo soy periodista, soy locutor, me preparé". En cuanto a su desempeño en la pista, Moria le puso 6, de modo que, en total, Lizardo Ponce se llevó 20 puntos y el recuerdo de una noche muy complicada en el “Cantando 2020”.