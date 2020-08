Tinelli no banca al jurado del Cantando

Melina Lezcano y Juan Pérsico resultaron los primeros eliminados del Cantando 2020, luego de caer en la votación del público con la pareja de Lizardo Ponce y Lucía Villar. Sin embargo, Macelo Tinelli , que no para de hacer comentarios en Twitter sobre el certamen que produce con Laflia, desde su casa mostró su decepción en las redes sociales. Luego de su eliminación, la cantante de Agapornis tuiteó: “Gracias por haberme hecho parte del Cantando 2020 y siempre tenerme en cuenta para todo! @laflia_ok”. Y Tinelli le respondió: “Sos una divina, Mel. Se te va a extrañar mucho. Quería que te quedaras en el Cantando 2020”.

https://twitter.com/cuervotinelli/status/1291352171355811841 Sos una divina Mel. Se te va a extrañar mucho. Quería que te quedaras. @cantando2020 https://t.co/vNYPFQ5jYh — marcelo tinelli (@cuervotinelli) August 6, 2020

Si bien Tinelli se muestra contento en las redes con el ciclo en los pasillos de su productora dicen que está “caliente” y que no le gusta el jurado. Hasta ayer en las redes seguían también muy enojados por la decisión del jurado y bancó a Melina. “Es una falta de respeto que saquen a Melina”, “Qué vuelva de algún modo a la pista. Es injusto”, “El jurado no pega una”, “Es el peor jurado que ha tenido Tinelli en su vida”, fueron algunos comentarios de los seguidores del Cantando.

Cande Molfese, participante del certamen de canto de El Trece, también dejó su opinión: “No entiendo nada”.

Desde que se inició el reality ya son varios los participantes que se han manifestado contra el jurado. Jey Mammon fue uno de los más críticos. “Siento que se paran en un pedestal y analizan hasta el dedo del pie”, dijo el actor que interpreta a Estelita. Si bien Jey luego hizo las pases y hasta habló personalmente con Moria sobre su enojo con el jurado del Cantando, el actor y músico no hizo más que mostrar las dudas que generan algunas devoluciones de los jurados, que hasta desconciertan al propio Tinelli. No es para menos: estando Karina Jelinek en la sentencia, la salvaron pese a que no pega una nota, pero dejaron en la sentencia y ante un peso pesado en las redes (Lizardo Ponce tiene más de un millón de seguidores en Instagram) a una de las pocas cantantes de profesión que tenía el cartamen.