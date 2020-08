Cantando 2020: Lola Latorre desentonó y el jurado fue implacable

Luego de escucharlos, Yanina Latorre, mamá de Lola, se emocionó hasta las lágrimas: "La verdad es que estoy muy orgullosa de Lola", expresó. "Me encanta que mamá y mi familia estén acá apoyándome", respondió Lola Latorre , también al borde del llanto. "¿Por qué mi mamá no llora?", reclamó Spadafora, risueño. Hasta ese momento todo era emoción en el escenario del Cantando 2020, pero cuando llegó el momento de las devoluciones del jurado los ánimos comenzaron a cambiar para Lola y Lucas Spadafora.

Lola Latorre y Lucas Spadafora cantaron "Fuiste tú" y recrearon una hermosa historia de amor

La primera jurado en dar su devolución, como todas las noches, fue Nacha Guevara: "Yanina dijo algo que es correcto, curiosamente, y es que son muy chiquitos. Eso es maravilloso porque tienen por delante la vida entera. Pero saben qué le falta a esto, además de la técnica, algo que enseña la vida: la verdad sobre el escenario. Ustedes lo están intentando, pero no llega a ser verdad. Elijan algo que esté más conectado a la verdad de ustedes. Limítense a interpretar algo cercano a sus vidas. Valoro la intención y la ilusión. Acostúmbrense a escuchar el “no”, que es algo que se escucha mucho en la vida del artista", deslizó Nacha.

Por su parte, Karina "La Princesita" siguió con las críticas por parte del jurado: "A mí me pasa que soy la mamá de una nena que quiere cantar. Con ese mismo amor te voy a hablar. Fue una mala elección del tema, que es hermoso pero ellos no están a la altura en lo vocal. Lola Latorre entró calada al principio y las veces que fue arriba se nota que le costó, por eso quedaron al descubierto las fallas".

Mientras que Pepito Cibrián, dueño del voto secreto durante esta segunda ronda, expresó: "Me pareció un cuento para chicos. Eran dos nenes de 10 años que son hermanitos, ella se puso la ropa de la mamá y él la del papá, pero era ropa que le quedaba grande. Eso es lindo para los papás que dicen "qué lindo", pero al mundo le importa que se haga bien".

Moria Casán le puso un -8 a Lola Latorre y generó un revuelo

Para terminar la devolución del jurado, Moria Casán tomó la palabra y dijo: "Pidan perdón por ser tan jóvenes. No puedo creer lo bien que estuvieron. Rompieron reglas, que es un desafío. Noté que copulaban con las gargantas, algo súper tierno y romántico. Me sorprendió mucho Lola Latorre cuando empezó hablando bajito, conociendo sus limitaciones, y con el agudo, porque no hizo un cacareo. Lucas estuvo divino y se comunicaron muy bien. Al ser tan pequeños, tienen las ganas amplificadas". En total la pareja consiguió 17 puntos por parte del jurado y promedian la mitad de la tabla de posiciones del Cantando 2020. Habrá que esperar a ver qué pasa con las restantes parejas.