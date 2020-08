Insólito: la primera eliminada del Cantando fue una cantante

Tras el festejo de Lizardo Ponce y la despedida tibia de los eliminados, Melina usó su cuenta de Twitter para agradecer a todos los que estuvieron brindándole su apoyo y por la chance de ser parte del certamen. Sin embargo, aprovechó para dejarle un mensaje a su compañero de Agapornis, Juan Pérsico, bromeando sobre sus condiciones para el canto.

Melina Lezcano y Juan Pérsico quedaron eliminados de Cantando 2020

"Gracias x haberme hecho parte del @cantando2020 y siempre tenerme en cuenta para todo! @laflia_ok. ¡Graciassss x sus mensajes! Fue un placer haber vuelto un ratito aunque sea al ruedo, ¡de verdad extrañaba mucho cantar!", expresó Melina Lezcano en su mensaje. Y la cantante le dejó unas palabras a su compañero: "Te amo amigo @juanpersico ya volveremos al escenario a divertirnos como siempre lo hacemos ( pero x favor vos no cantes jajaja) ¡CHAUUUUUU!".

https://twitter.com/Mel_Lezcano/status/1291227874587037696 Graciassss x sus mensajes! Fue un placer haber vuelto un ratito aunque sea al ruedo, de verdad extrañaba mucho cantar! Te amo amigo @juanpersico ya volveremos al escenario a divertirnos como siempre lo hacemos ( pero x favor vos no cantes jajaja) CHAUUUUUU! ♥️ — Melina Lezcano (@Mel_Lezcano) August 6, 2020

Tras la eliminación de Melina Lezcano, muchos mostraron su desacuerdo en las redes sociales. Cande Molfese, amiga de la cantante y participante del Cantando 2020, cuestionó la decisión del jurado de no salvarla frente a tres personas que no cantan y que deberían estar en desventaja respecto a Melina.

"Chicos Mel Lezcano cantó increíble que carajos no la salvarooon", escribió Nati Jota y Cande Molfese respondió: "Yo no entiendo nada". Y apuntó directamente contra la decisión del jurado: "Yo no estudio mas las armonías voy a hacer un master acelerado en previa ... ¿Alguien sabe donde?".

https://twitter.com/kndmolfese/status/1291205426386796544 Yo no estudio mas las armonías voy a hacer un master acelerado en previa ... alguien sabe donde ? — Cande Molfese ❤ (@kndmolfese) August 6, 2020

También le dedicó un mensaje a Melina Lezcano a través de las redes sociales: "Amiga te amo. Sos lo mejor que me dio la cuarentena. Lo diste todo. Sos talento puro pero sobretodo sos una gran persona. Nosotras seguimos con nuestros vecis covers y con... chan!", expresó la influencer con una foto de la cantante.